Cabeça: a Aldeia Natal onde não entra o velhinho de barbas branquinhas

Por estes dias a povoação de Cabeça ganha mais cor. Os habitantes da localidade estão a enfeitar as ruas e casas com sinos, fitas, coroas, estrelas e outros objetos associados ao Natal e que são feitos a partir de produtos naturais, retirados da montanha ou dos campos agrícolas.

Pinheiro bravo, giestas, cedro, bétulas ou até canas do milho ganham agora uma nova utilização, sendo transformados em autênticas peças de decoração ao ar livre.

"[O Aldeia Natal] é ecológico porque nós aproveitamos para fazer o desbaste das matas e utilizamos iluminação com tecnologia LED, que emite menos carbono", realça Nuno Silva, da organização, acrescentando que o evento é também "genuíno" porque não é feito por empresas.

Ouça a reportagem de José Ricardo Ferreira, que visitou os preparativos da Aldeia Natal. Sonoplastia de Margarida Adão.

"São as pessoas da aldeia que se organizam e promovem o evento", explica.

A iniciativa nasceu há sete anos no âmbito do orçamento participativo da Câmara de Seia. A ideia pegou e desde essa altura que nunca mais deixou de ser organizado, atraindo cerca de três mil pessoas ao dia.

A edição deste ano do Cabeça Aldeia Natal começou a ser preparada em setembro. Na organização estão envolvidas cerca de 40 pessoas, muitas são mulheres, com alguma idade.

"Elas vão rezar o terço no final de cada dia de trabalho, na agricultura, e depois reúnem-se e vão para o pavilhão tratar [dos enfeites]. Não é preciso chamá-las muitas vezes, elas gostam de se organizar e ir", conta Nuno Silva.

Uma das idosas que faz questão de ajudar desde a primeira edição é a tia de Nuno. Aos 71 anos, Maria do Carmo Silva garante que as gentes da terra gostam "de trabalhar" e ver a aldeia mais bonita e por isso "não custa" dar uma mão para fazer os enfeites de natal, que são tão apreciados pelos turistas.

No dias frios desta quadra, a preparação da iniciativa ajuda a aquecer e a juntar quem mora na Cabeça.

"Estes locais são muitos fechados e agora no inverno isto aqui é muito triste, as pessoas já têm uma certa idade e com este evento até as pessoas mais idosas vêm para a rua e comunicam. Anda tudo mais alegre", sustenta Maria Luísa Dias, que também não perde uma edição do Aldeia Natal. Ajuda a construir as decorações e explora dois espaços, um de restauração e outro de venda de artesanato.

Os moradores da Cabeça convidam todos os turistas a visitar a localidade a apreciarem os enfeites que dão um novo colorido às ruas e casas. Na aldeia só uma pessoa está proibida de entrar.

"O Pai Natal não tem nada a ver com o Natal porque o Natal é o menino Jesus, é o nascimento de Jesus. Nós associamos o Natal ao presépio e o Pai Natal é mais uma coisa comercial", conclui Maria Luísa Dias.