Cabrita ouvido em tribunal, bolsas europeias em queda e outros destaques TSF

O antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ser ouvido como arguido em tribunal, na sequência do atropelamento mortal de um trabalhador na A6. Em causa um crime de homicídio negligente por omissão.

Os bolsas europeias voltaram a cair, desta vez devido a dúvidas sobre a situação do banco suíço Credit Suisse.

Os deputados voltam a debater e votar a eutanásia a 31 de março, depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa.

A criação de um observatório de preços e a redução do IVA para 6% em todas a componentes da fatura de eletricidade e do gás são duas das 18 sugestões do roteiro para sobreviver à crise elaborado pela Deco.

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde reitera que o país tem mais médicos e mais enfermeiros que no ano passado, mas admite que a procura de cuidados de saúde também tem aumentado muito, o que contribuiu para o aumento das listas de espera no serviço público.

O telescópio espacial James Webb capturou a fase rara e fugaz de uma estrela à beira da morte. A NASA divulgou a imagem esta terça-feira.

Uma bola de fogo foi avistada esta noite no céu sobre Portugal e na Galiza, em Espanha. O meteoriti de cor verde intensa foi captado em vídeo.