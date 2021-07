Cabrita não se demite. Acidente mortal "não deve ser matéria de confrontação política"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © Lusa

Por Guilherme de Sousa 02 Julho, 2021 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Duas semanas depois do acidente que vitimou um trabalhador na A6 e perante a pressão da opinião pública, o ministro Eduardo Cabrita reagiu e considera que o assunto não deve ser usado para a "confrontação política".

Em declarações aos jornalistas, o governante confirma que está a colaborar com o Ministério Público de Évora, que tem em mãos o inquérito ao acidente. Eduardo Cabrita revelou ainda que foi a sua chefe de gabinete que, no dia do acidente, telefonou à mulher do homem atropelador a apresentar as condolências.

"Trata-se de uma circunstância terrível que não desejo a ninguém que passe por algo similar. As minhas palavras são reafirmar aquilo que fiz logo a seguir, apresentar as minhas condolências à família do trabalhador vítima mortal", disse o ministro.

"Foi aberto um inquérito pelo Ministério Público de Évora o qual certamente apurará todas as circunstâncias que envolveram este acidente. Quer o MAI quer o as pessoas que estiveram no local, quer as estruturas do MAI, designadamente entidades dependentes, forças de segurança e seus elementos, não deixarão de prestar a sua colaboração necessário aquilo que sejam todos os pedidos necessários para apurar o que aconteceu", garantiu.

Eduardo Cabrita pede confiança na Justiça que está a apurar os factos do acidente e deixou críticas à oposição, sublinhando que não se deve transformar "um momento triste" numa "matéria de confrontação política".

Questionado sobre se tem condições para continuar no cargo, o ministro da Administração Interna reafirma que esse assunto é da estrita responsabilidade do primeiro-ministro. "Tenho quatro anos de exercício de funções que corresponderam aos quatros anos de melhores indicadores de segurança em Portugal", disse.