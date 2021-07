Cabrita reitera que Sporting não respondeu às perguntas colocadas pela IGAI

© Gerardo Santos/Global Imagens

Eduardo Cabrita insiste que o Sporting não respondeu às perguntas que foram colocadas pela Inspeção Geral da Administração Interna. Em comunicado, o MAI reafirma que o clube não respondeu e até cita a passagem do relatório na qual essa falha é referida.

Esta não foi, no entanto, a questão levantada pelos social-democratas. O PSD tinha solicitado a audição parlamentar de Eduardo Cabrita, porque na declaração feita aos jornalistas terá omitido o facto de ter validado os festejos sportinguistas, apesar da oposição da PSP ao modelo em que estes acabaram por decorrer.

Quanto ao facto de não ter havido resposta do Sporting à inspeção da IGAI, o clube considerou lamentáveis as palavras do ministro, garantindo que participou nas reuniões preparatórias das celebrações de forma colaborativa, mas não lhe competia definir regras.

"Na sequência do comunicado emitido pelo Sporting Clube de Portugal (SCP), no passado dia 18 de julho, o Ministro da Administração Interna questionou a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) relativamente ao referido nas páginas 11 e 15 do relatório do inquérito da IGAI para apuramento da intervenção da PSP no quadro das celebrações promovidas pelo SCP.

Na página 11 do relatório da IGAI é referido que "nenhuma das informações solicitadas ao SCP foram remetidas aos autos do inquérito, até ao seu encerramento", enquanto na página 15 é escrito que "não foi satisfeito" o pedido de remessa de documentação relativa à ação interposta pelo SCP contra as associações Juventude Leonina e Diretivo ultra XXI.

Em resposta a este pedido, a IGAI "confirma na íntegra o teor do relatório" divulgado na passada sexta-feira.

A publicação do relatório por parte da IGAI, com salvaguarda dos dados pessoais nos termos legalmente aplicáveis, assegura a transparência pretendida pelo Ministério da Administração Interna neste processo.

