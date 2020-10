Cada 100 doentes com Covid-19 estão a infetar 127 pessoas

© EPA

O índice de transmissão (conhecido como Rt) da Covid-19 em Portugal subiu de 1,10 para 1,27 de 7 a 10 de outubro. A conclusão surge no novo relatório hoje publicado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Este indicador revela, no fundo, quantas pessoas é que, em média, uma pessoa com o novo coronavírus acaba por infetar, o que, fazendo as contas, revela que, em média, cada 100 doentes com o novo coronavírus estão a infetar outras 127 pessoas.

No topo surge a região Norte com um Rt de 1,36 (1,22 na semana anterior), apesar de ter sido no Centro que a subida foi mais expressiva - 1,13 para 1,33.

O INSA explica que há 79 dias que a transmissibilidade no Norte é superior a 1, com uma média de 909 novas infeções por dia.

No Centro a barreira do 1 - importante para perceber se há ou não uma tendência de subida de casos - é ultrapassada há 53 dias, com 155 novos casos confirmados por dia.

Em Lisboa e Vale do Tejo a tendência também é de subida - 1,03 para 1,16 de uma semana para a outra -, registando-se há 52 dias um Rt acima de 1 e 611 novas infeções diárias.

Vale a pena também sublinhar a situação do Alentejo que passou de um Rt inferior a 1 (0,98) para 1,18.

Excluindo os casos dos Açores e Madeira, que o relatório não avalia, nesta altura apenas o Algarve está com um índice de transmissão da Covid-19 abaixo de 1 (mais precisamente 0,99), um pouco menos que os 1,03 da semana anterior.