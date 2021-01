"Cada caso tem três ou quatro contactos, isto dá 1.200 contactos por dia. É quase impossível"

© DR

Quebrar a cadeia de contágio é uma frente de batalha obrigatória na luta contra a pandemia. Em Leiria, há agora uma nova equipa, criada com o apoio do Município, para rastrear contactos de pessoas infetadas com Covid-19.



Rui Passadouro, médico da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Pinhal Litoral, num território com 260 mil habitantes, explica que o número de infeções "é elevadíssimo" e chega a superar, em alguns dias, 300 novos casos.



"Cada caso tem três ou quatro contactos, e é por baixo, isto dá 1.200 contactos por dia. É quase impossível", admite.

Em instalações cedidas pela Câmara de Leiria, 27 profissionais completam o que faz a Unidade de Saúde Pública do Pinhal Litoral e trabalham para acelerar a realização de inquéritos epidemiológicos, mas Rui Passadouro lembra que os recursos são finitos.



"Ainda não conseguimos dar satisfação a todos os casos novos diariamente, mas estamos a reduzir bastante. Agora, há aqui uma situação que tem de ser pensada por cada cidadão. Nós não podemos pôr na mão dos outros o nosso futuro. Cada um tem de construir o seu futuro e tem de tomar atitudes no seu dia-a-dia de forma a não contrair a doença", alerta.



Por telefone e correio eletrónico, procura-se reconstituir o período de 72 horas anterior ao início dos sintomas, ou à realização do teste, para determinar o isolamento dos contactos de alto risco e cortar a cadeia de transmissão.



Distância inferior a dois metros, duração superior a 15 minutos e ausência de máscara ou viseira são critérios para definir um contacto de alto risco.



Nos cinco concelhos do ACES do Pinhal Litoral, o número de casos activos de Covid-19 aumentou de 800 no final de Dezembro para 2200 esta semana.

