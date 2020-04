"Cada hora conta." Bragança e Mirandela pedem urgência na realização de testes

© Diego Azubel/EPA

Por Afonso de Sousa 07 Abril, 2020 • 19:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É urgente e de extrema importância fazer já os testes em todos os lares do distrito de Bragança. Quem o diz é a União Distrital das IPSS que pede rapidez para uma das regiões mais envelhecidas do país. As Câmaras de Bragança e Mirandela já puseram os dois centros de diagnóstico à disposição da ULS Local mas ainda não tiveram qualquer contacto.

"Cada hora conta", diz Júlia Rodrigues presidente da Câmara de Mirandela. "Quanto mais depressa fizermos os testes, a nível de prevenção nos lares, melhor é para todos."

A câmara de Mirandela já iniciou, por sua conta e risco, alguns testes em algumas instituições do concelho (Centro de Hemodiálise, Lar da Torre de D. Chama e Romeu) e não entende o porquê da Unidade local de Saúde não ter já avançado para o terreno com os testes nos lares. Seria "uma atuação preventiva", salienta Júlia Rodrigues, uma vez que é essa a indicação do Ministério da Saúde e existem agora mais meios para o fazer.

"Não compreendo essa discriminação negativa. A proteção da saúde e a prevenção da doença são iguais em todo o país, ou seja, não estarmos dependentes de qualquer conselho de administração e estarmos sim, seguindo as regras daquilo que se deve fazer e que as autoridades de saúde impõem em todo o território nacional."

Hernâni Dias, presidente da Câmara de Bragança acrescenta que até agora a Unidade Local de Saúde do Nordeste ainda não enviou qualquer utente para os dois centros de testes, disponíveis desde a quinta-feira passada, e com possibilidade de realizarem 200 testes por semana. A partir da próxima poderão realizar 500.

"A Sra. Ministra da Saúde reconheceu já o atraso nos testes. Porque razão não aproveitamos estes recursos que temos disponíveis para conseguirmos dar uma resposta eficaz às necessidades da nossa população."

E acrescenta que é urgente avançar rapidamente para os testes nos lares. "É imperioso e é urgente que se façam estes testes nos lares de idosos (aos utentes e funcionários) porque estamos perante uma comunidade de risco muito numerosa e o objetivo era que se pudesse trabalhar por antecipação."

Hernâni Dias realça também um estudo recente que destaca o concelho de Bragança como um dos "pontos vermelhos" da pandemia a nível nacional.

A realização rápida de testes nas residências para idosos é também o entendimento de Paula Pimentel, presidente da União das IPSS do distrito de Bragança. "É fundamental, é de extrema importância fazer já o teste aos utentes e funcionários e desta forma combater ou evitar o alastramento do problema."

Paula Pimentel acredita também que seria importante haver disponibilidade "em aplicar esses testes sempre que houvesse alguma desconfiança."

À TSF, fonte da Unidade Local de Saúde do Nordeste disse que desde o passado dia 30 estão a ser feitos testes em lares, onde há utentes ou funcionários com sintomas e que até ao momento os recursos do Centro de testes instalado em Macedo de Cavaleiros e do Hospital de Bragança têm sido suficientes. De realçar que a ULS tem cinco equipas móveis de recolha de testes e que, desde que começou a fazê-los já foram realizados mais de 1600.

A mesma fonte disse também que, a partir da próxima segunda-feira, começarão a ser feitos testes nos lares e que a capacidade da ULS aumentará com a parceria do Politécnico de Bragança onde ficará instalado um centro de verificação de testes dentro de poucos dias, o que reduzirá o resultado para 24 horas.

Em comunicado, a ULS Nordeste avançou também que esta terça-feira se reforçou com cinco ventiladores, "equipamento fundamental na prestação de mais e melhores cuidados à população da sua área de abrangência".