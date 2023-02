Por Dora Pires 28 Fevereiro, 2023 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Entra-se pela Escola Secundária Pedro Nunes e em grupos de seis ou sete pessoas, já com botas rijas, capacetes e coletes refletores, inicia-se a descida a mais de 60 metros de profundidade. Vamos a passo, por onde o Metro de Lisboa há de correr sobre carris, da Estrela até Santos.

É outro mundo lá em baixo, mas o túnel ainda em bruto é tão largo que não chega a faltar o ar. Há camiões, carrinhas, andaimes, estruturas e muitos trabalhadores. Mas está tudo parado, à espera.

Foi tudo preparado para a visita do ministro da tutela, incluindo o momento em que cai, à força de broca gigante, o último muro de pedra e terra, que servia de tampão no túnel, mesmo junto à que há de ser a saída do Metropolitano de Lisboa na estação da Estrela. E que irá seguir debaixo da terra, sempre em frente, até ao rio, até Santos.

É ali mesmo o cenário para Duarte Cordeiro dar conta do andamento da obra, "entre a extensão da linha circular da Linha Amarela, a extensão da Linha Vermelha e a Linha Violeta (entre Loures e Odivelas, mas que ainda nem foi a concurso), falamos de um investimento na ordem dos mil milhões de euros".

Um investimento com que o ministro das Alterações Climáticas espera permitir "mais 45 milhões" de viagens por ano e assim poupar umas "30 mil toneladas anuais de CO2" à atmosfera da capital.

Mas não basta ter mais transportes público, é preciso que de facto sirvam e transportem o público, com mais eficácia e menos greves. E logo hoje que todos nos vimos todos aflitos para chegar a horas a este momento da agenda governamental. Logo hoje dia de greves na Fertagus, no Metropolitano de Lisboa, na CP ou na Infraestruturas de Portugal.

"Também temos de ser capazes de capacitar as nossas empresas para ter trabalhadores motivados, procurar dar-lhes boas condições e alargar o número de trabalhadores nas várias empresas", dito isto, Duarte Cordeiro olha em volta quando questionado sobre o número de trabalhadores que ainda será preciso para terminar esta fase do Metro. Responde o presidente da empresa pública, mesmo à mão com um número redondo: "Diria que no fim do investimento serão ao todo umas 400 pessoas".

O "investimento chega ao fim" com a conclusão da Linha Violeta que pretende ligar Loures e Odivelas, ainda não se sabe bem quando. O concurso deve ser lançado até ao verão. Antes, bem antes, em outubro de 2024 deverão passar por este mesmo túnel as carruagens que ligam a Linha Vermelha e a Verde, num novo anel no centro de Lisboa. Isto se não houver mais surpresas nas escavações.