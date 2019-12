Calor, aviões, maçons e mudanças na carteira. As notícias mais lidas em 2019

Por Carolina Rico e Inês André Figueiredo 31 Dezembro, 2019 • 12:22 Partilhar este artigo Facebook

Tudo o que muda na hora de levantar dinheiro e fazer pagamentos. É já este sábado - A diretiva europeia sobre serviços de pagamentos obrigou os bancos portugueses a alterarem e reforçarem as medidas de segurança, com mudanças nas cadernetas, que deixaram de poder fazer pagamentos ou levantamentos de dinheiro, e nas bandas magnéticas dos cartões de débito e de crédito.

Verão vai ter ondas de calor prolongadas. Máximas de 43º durante vários dias - Em maio, ainda o verão não tinha começado já se previa a chegada de ondas de calor na Península Ibérica, com temperaturas acima do normal. O que se veio a comprovar meses depois.

"O inferno está a chegar" à Europa. Calor extremo pode ser mortal - Dias depois do início do verão, a Europa sofreu com a primeira onda de calor do ano. Portugal escapou ao fenómeno graças a uma depressão proveniente do Atlântico, mas em vários países no centro do continente europeu as temperaturas ultrapassaram os 40 graus.

A380 sobrevoa Lisboa duas vezes em poucas horas. Veja as imagens - O maior avião comercial do mundo, adquirido pela companhia portuguesa HiFly, passou a uma baixa altitude junto ao aeroporto da capital portuguesa no dia 25 de janeiro.

Estas são as fotografias da vida selvagem mais cómicas de 2019 - As imagens premiadas têm como objetivo fazer sorrir quem as vê, mas sobretudo promover a conservação da vida selvagem. Este ano, A britânica Sarah Skinner foi a grande vencedora entre mais de quatro mil participantes de 68 países, com uma imagem de dois leões africanos intitulada "Grab life by the..." ("Agarrar a vida pelas...").

Onze milhões sobre rodas. Este é o carro mais caro do mundo - Com 1.500 cavalos de potência, 16 cilindros e seis tubos de escape, o Bugatti La Voiture Noire é um super carro com um super preço.

Já sabe em quem vai votar? Este teste ajuda-o a encontrar o partido certo - A aplicação Euandi2019 ajudava-o eleitor a encontrar o partido com que mais se identifica, evitando ler os programas eleitorais ou ouvir as entrevistas dos candidatos.

Conceição vinga-se e Bruno Lage perde pela primeira vez. O clássico em 50 imagens - No dia 24 de agosto, o Benfica perdeu com o FC Porto na terceira jornada do campeonato.

O tempo vai piorar. Proteção Civil emite aviso - Com a chegada da depressão Elsa, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de "inundações rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem", e "inundações por transbordo das linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis".

Da lavagem do lixo à caixa da pizza. Os (muitos) mitos e as verdades da reciclagem - O mundo da reciclagem é repleto de mitos, ideias que afastam as pessoas do ecoponto e que as leva a recusarem-se a separar o lixo. E, na maioria das vezes, esses factos dados como certos não são mais do que enganos e mentiras.

Adeus, livrete. O Documento Único Automóvel vai mudar - Em agosto, o livrete dos carros - Documento Único Automóvel (DUA) - mudou e passou a ter um formato semelhante ao de um cartão do cidadão.

Morreu o cantor Roberto Leal - O cantor Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes - morreu aos 67 anos, vítima de um cancro que o impedia de andar e que lhe afetou a visão.

″O Montepio foi criado por maçons.″ Segredos, mitos e verdades da Maçonaria - Entre os rituais místicos e as obras feitas, entre a lenda e os factos. A TSF foi conhecer por dentro a mais antiga casa maçónica em Portugal para saber onde acaba o mito e começa a verdade.

Bandeirada elétrica. Táxi da Tesla chega às ruas de Lisboa - Não é todos os dias que vemos um Tesla a circular pela cidade, muito menos um táxi Tesla. Em Lisboa há apenas um e a TSF foi conhecê-lo.

Novo sarcófago de Chernobyl apresentado ao público pela primeira vez - Mega estrutura foi concebida para isolar, durante os próximos cem anos, os materiais radioativos resultantes do pior acidente nuclear da história.

A Avenida da Liberdade não é para negros - Fernanda Câncio escreveu 'A Opinião' sobre uma manifestação em Lisboa, "convocada em horas, sem intervenção de qualquer associação ou movimento institucional, que quis mostrar-se ao país e ocupar o centro da capital num protesto contra o racismo e a brutalidade da polícia".