Calor deixa nove distritos do país em aviso amarelo

Nove distritos estão, esta quarta-feira, sob aviso amarelo por causa do calor, uma situação que se vai prolongar até às 20h00 de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Évora e Beja estão até quinta-feira sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Segundo o IPMA, todo o território de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira estão esta quarta-feira em risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta (UV), assim como as ilhas açorianas do Faial e Flores.

Nas situações de risco muito elevado é aconselhado a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol, enquanto no risco extremo é pedido que as pessoas permaneçam em casa.

O cálculo do risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje nebulosidade matinal no litoral Centro, vento por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas e uma pequena subida de temperatura nas regiões do interior.

As temperaturas máximas vão variar entre os 22º (Aveiro) e os 39º (Évora) e as mínimas entre os 15º (Bragança, Aveiro, Coimbra e Leiria) e os 24º em Portalegre.