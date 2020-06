Calor deixa oito distritos sob aviso amarelo. Poeiras do Saara vão sobrevoar o país

© Paulo Novais/Lusa

Por Nuno Guedes 22 Junho, 2020 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Por causa do calor previsto para esta semana, oito distritos estão esta segunda e terça-feira com avisos amarelos.

Os distritos com este aviso são quase todos do Interior: Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

No litoral apenas Braga também surge no mapa do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) com cor amarela.

Nos casos de Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco os avisos prolongam-se até quarta-feira.

Poeiras do Saara

Além de ser uma semana, segundo as previsões oficiais, com bastante calor, está previsto, também, que na terça e quarta-feira Portugal e Espanha sejam atingidos por poeiras vindas de tempestades de areia do deserto do Saara.

O meteorologista do IPMA, Bruno Café, detalha à TSF que a concentração das poeiras será baixa e sem chuva estas não devem chegar ao chão, pelo que o impacto será muito ligeiro.

"Não terá impacto à superfície a não ser que a alguma instabilidade prevista para o Interior gere precipitação localizada que cause alguma acumulação", diz Bruno Café, explicando que as poeiras irão passar por cima do território nacional.

"Estarão a níveis mais elevados e em baixa concentração, podendo atenuar a luminosidade e pouco mais que isso", conclui o meteorologista.