Calor e noites tropicais. Proteção civil coloca vários distritos em alerta laranja

Por Nuno Guedes 11 Agosto, 2021 • 20:03

Por causa do risco de incêndio, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) agravou o nível de alerta de cinco distritos para laranja a partir do fim de semana.

Num aviso à população emitido na tarde desta quarta-feira, a proteção civil descrever um tempo mais quente a partir de sexta-feira, acompanhado de vento e humidade no ar muito baixa, em especial no interior Norte e Centro e na região Sul.

Para as noites prevê-se uma "fraca recuperação noturna nas terras altas do interior Norte e Centro, no Alentejo e Algarve a agravar gradualmente, sobretudo em zonas de serra devido a pronunciadas inversões de temperatura", com "noites tropicais em grande parte do território".

Segundo os dados a que a TSF teve acesso da ANEPC, na sexta-feira os meios da proteção civil estarão em Estado de Alerta Especial amarelo em quase todo o Continente: Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.

A partir de sábado e até segunda-feira o alerta passa a ser laranja nos distritos de Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda e Portalegre, mantendo com a cor amarela nos restantes distritos.

Em paralelo, há um reforço e pré-posicionamento de meios na região do Algarve, Centro e Norte, nomeadamente para as bases de apoio logístico de Macedo de Cavaleiros, Mangualde, Castelo Branco e Quarteira.