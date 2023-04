Calor na Páscoa, mecanismo bloqueia carros com condutores alcoolizados e outros destaques TSF

© Ina Fassbender/AFP

A Páscoa está aí à porta e, segundo as previsões, o fim de semana prolongado vai ser repleto de calor, com os termómetros a atingirem temperaturas de 30 ºC.

Falta a pouco mais de um ano da entrada em vigor em toda a Europa da obrigatoriedade dos carros novos terem um sistema de bloqueio automático da ignição, em caso de álcool no sangue do condutor. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária já está a avaliar o mecanismo.

Na ordem do dia está também a reação do presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, que considerou como "propaganda" as declarações do embaixador russo na Organização das Nações Unidas, Vasily Nebenzya, que acusou Portugal, Espanha e Alemanha de terem tirado crianças ucranianas às mães.

Inês Sousa Real é recandidata à liderança do PAN, tendo como mandatária da candidatura Bebiana Cunha, antiga líder parlamentar. Ouvida pela TSF, a porta-voz do PAN defende uma linha de continuidade e destaca que é o partido da oposição com mais iniciativas legislativas aprovadas.

A Direção-Geral da Saúde anunciou um curso para todos os profissionais de saúde reforçarem competências no aconselhamento dos cidadãos sobre atividade física.

Destaque também para o lançamento de novos bilhetes para os quatro concertos dos Coldplay em Portugal, que esgotaram em menos de 20 minutos. Esta quinta-feira, foram colocados à venda bilhetes com o custo de 20 euros. Tratavam-se dos "Infinity Tickets, bilhetes da Music of the Spheres World Tour, que permitem aos fãs o acesso ao espetáculo a um preço acessível".

Por fim, a tradição da Procissão de Aleluia ou Festa das Tochas Floridas é uma iniciativa em que só podem participar homens e crianças, mas todos podem assistir. José Rodrigues ou José Bandinha, como é conhecido, e o neto David começam alguns dias antes do domingo de Páscoa a apanhar flores e a colocá-las no frio.