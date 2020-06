Câmara apresenta nova programação da Lisboa Capital Verde Europeia

© LUSA

A câmara de Lisboa vai apresentar esta manhã a nova programação da Lisboa Capital Verde Europeia. Nos últimos meses, por causa da pandemia, várias iniciativas foram interrompidas, algumas até mesmo anuladas.

Sem antecipar as alterações ao programa, o vereador do ambiente, José Sá Fernandes, diz à TSF que a autarquia este relançamento da Capital Verde Europeia vai ter novidades.

"Há eventos que acabaram, outros foram adaptados, outros mudaram de dia, outros não se vão fazer, alguns passaram para o ano. Mas houve muita que se fez e que se continuou, como foi o caso das obras. E outra coisa foi que se continuou a estudar e que nos permite ter novidades, quer a nível da energia, da água, da biodiversidade e das inovações no espaço público. São coisas que demonstram que nunca parámos e que estamos sempre a pensar nas pessoas", avança José Sá Fernandes.

José Sá Fernandes adianta, no dia mundial do ambiente, que este é "o mais importante de todos os dias mundiais do ambiente, porque é nestes dias, nestes momentos de adversidade, que temos de avançar."

"Até por respeito às pessoas que morreram, às que estiveram doentes e sofreram, às que estão a sofrer e ainda vao sofrer. Por isso, ainda ainda temos de fazer um dia do ambiente com mais força e mais respeito", sublinha.

O vereador acredita que a pandemia alertou e uniu as pessoas em torno das questões do ambiente: "Acho que estamos mais aliados nesta luta. As pessoas estão mais sensíveis para este tipo de questões. Perceberam o que é uma cidade menos poluída, mais silenciosa, perceberam a importância do espaços verdes para onde muitas vezes fugiam. Muitas deles descobriram sítios que nem imaginavam antes desta tragédia. Mas isto também nos obriga a fazer mais e melhor no futuro. Temos de ter força para que este seja um dia do ambiente assinalado com objetivos muito claros para o futuro".