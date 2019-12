Câmara da Lousã fecha três estradas por precaução

Aldeias do Xisto © Leonel de Castro/Global Imagens

A Câmara da Lousã vai fechar esta quinta-feira, às 19h00, três estradas do concelho por precaução devido ao mau tempo, incluindo um dos acessos a três lugares da Serra da Lousã que integram a rede Aldeias do Xisto.

"Esta é uma medida que tomámos apenas por precaução", disse à agência Lusa uma fonte da autarquia, indicando que fica vedada ao trânsito a estrada que liga a sede do concelho ao Talasnal e duas povoações vizinhas, através de Cacilhas e Hortas.

As três aldeias serranas em causa são Casal Novo, Talasnal e Chiqueiro, às quais, contudo, as viaturas podem chegar através da antiga estrada nacional 236, que liga as vilas da Lousã e Castanheira de Pera, nos distritos de Coimbra e Leiria, respetivamente.

À mesma hora, a Câmara da Lousã, presidida por Luís Antunes, vai também encerrar ao trânsito a única via de acesso ao Castelo medieval e ao complexo turístico da Senhora da Piedade, em plena Serra da Lousã. Na sede da freguesia de Serpins, será igualmente fechado o acesso à praia fluvial da Senhora da Graça, situada nas margens do rio Ceira, um dos afluentes do Mondego.

Também devido ao mau tempo, uma parte do concelho da Lousã ficou esta quinta-feira às escuras, a partir das 16h30 e durante quase uma hora e meia, segundo a mesma fonte do gabinete do presidente da Câmara Municipal.

A luz faltou em várias povoações rurais do município, mas na vila da Lousã o fornecimento de energia "não foi afetado", ressalvou.

"Estivemos a trabalhar normalmente na Câmara Municipal e a iluminação de Natal manteve-se", sublinhou.

O mau tempo já obrigou ao corte de algumas estradas locais no concelho, nomeadamente uma na freguesia de Recardães e duas em Macinha do Vouga. Nas últimas horas, a proteção civil distrital recebeu dezenas de ocorrências relacionadas com quedas de árvores, elementos de construção ou estruturas temporárias e inundações de estruturas ou superfícies.