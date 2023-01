Câmara de Alijó levou música ao coração dos mais velhos

Por Eduardo Pinto 23 Janeiro, 2023 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante este mês de janeiro, a Câmara Municipal de Alijó levou música ao coração dos mais velhos, em lares e centros de dia, abrangendo mais de 200 pessoas servidas por instituições particulares de solidariedade social do concelho.

O projeto insere-se na estratégia municipal de descentralizar a cultura e levá-la a todos os públicos. Também tem em conta que muitos dos idosos e utentes das instituições "têm dificuldades de mobilidade e, de outra forma, não teriam acesso a eventos deste género", diz a vereadora Mafalda Mendes. O objetivo é também, acrescenta, "contribuir para um envelhecimento ativo e saudável" e "combater o isolamento social".

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Ao todo, foram realizados sete pequenos concertos, com a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua e a Banda de Música de Carlão (duas freguesias do concelho), e com a Tuna da Universidade Sénior de Alijó. Atuaram no centro de dia de Favaios e nos lares de Alijó, Sanfins do Douro, Vilar Maçada, Vila Chã e Carlão.

Maria de Lurdes Cabral, 79 anos, é utente do centro de dia de Vila Chã e gostou do que viu na tarde em que a Banda de Carlão foi lá tocar. "Mas devia realizar-se mais vezes, não apenas neste mês dos Reis", desafiou a mulher, justificando que "as pessoas de idade gostam muito destas coisas". "Vem dar-nos vida! Escusamos de passar o tempo sozinhas em casa", insistiu.

Maria de Lurdes só conhecia uma das músicas e lá acompanhou como conseguiu. Já Elvira Dias, 86 anos, arriscou apenas trautear uns versos, porque a memória não é a de outros tempos. "Estou a cantar, mas já pouco entendo e não fixo as letras", sorriu.

As músicas escolhidas foram animadas, pois é preciso "dar um pouco de alegria aos idosos, para que sintam que não estão aqui abandonados", realçou Carla Quintas, presidente e música da Banda de Carlão, que levou ao lar de Vila Chã cerca de 30 elementos, a maior parte deles jovens.

Os miniconcertos nos lares e centros de dia de Alijó tiveram a colaboração das instituições sociais do concelho. António Fernandes, diretor do Lar de Vila Chã, diz que a iniciativa valeu a pena porque "levou felicidade aos idosos" e "tudo o que seja direcionado para as pessoas é sempre um bom investimento".

A vereadora da Câmara Municipal de Alijó, Mafalda Mendes, entende que, depois de uma primeira experiência bem-sucedida e de registar os pedidos dos utentes para que se repita mais vezes, "já não há como escapar" e vai tentar-se que seja "mais regular". A certeza que dá é que "no próximo mês de janeiro vai repetir-se a iniciativa "Levamos a Música no Coração" para proporcionar sorrisos a todos".