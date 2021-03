Câmara de Almada dá apoio de um milhão de euros à restauração e comércio local

Podem candidatar-se empresas e empresários que tenham tido, no final de 2019, um volume de negócios até 500.000 euros © Pixabay

A Câmara Municipal de Almada vai atribuir um apoio financeiro de um milhão de euros a fundo perdido à restauração e comércio local, que abrange empresas e empresários individuais com uma faturação até 500.000 euros em 2019.

O apoio financeiro, atribuído no âmbito do programa do município DINAMIZAR, "destina-se a empresas e empresários em nome individual com contabilidade organizada que atuem naqueles setores, sejam Pequenas e Médias Empresas [PME] e tenham sede no concelho", refere em comunicado a autarquia.

"O programa procura responder às graves consequências provocadas pela pandemia de Covid-19 em dois setores vitais para a economia e o emprego no concelho", sublinha Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, citada na nota.

Inês de Medeiros salienta ainda ser "dever da câmara responder da melhor forma a esta situação de exceção, quer no apoio às atividades económicas, quer no apoio direto às pessoas que estão a passar dificuldades".

Podem candidatar-se empresas e empresários em nome individual que tenham evidenciado, no final de 2019, um volume de negócios até 500.000 euros pelo ano completo e que demonstrem perdas homólogas de faturação superiores ou iguais a 25% no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2020.

A Câmara de Almada justifica o apoio financeiro com a necessidade de garantir a sobrevivência dos estabelecimentos de restauração e do comércio local, que, segundo a autarquia, "desempenham um papel muito significativo no desenvolvimento da economia e emprego no concelho".

