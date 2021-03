Câmara de Almada distribui cabazes a cidadãos que esperam por apoios da Segurança Social

© By Juntas - Own work, CC BY-SA 4.0

Por Rogério Matos 02 Março, 2021 • 19:26

A Câmara Municipal de Almada vai distribuir ao longo de seis meses cabazes alimentares no valor de 50 euros a 700 munícipes que passam fome no concelho e que estão em lista de espera para apoios da Segurança Social. A medida surge em resposta ao aumento de pedidos de apoio por cidadãos que se inscreveram no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).

Inês de Medeiros, presidente da autarquia, diz que as pessoas não podem passar fome enquanto esperam pelos apoios estatais. "O objetivo passa por enquanto as pessoas esperam por entrar nos programas oficiais da Segurança Social recebem este apoio e à medida que são aceites, podemos dar a outras pessoas", afirma.

Almada distribui cabazes a cidadãos que esperam por apoios da Segurança Social. Ouça a reportagem de Rogério Matos. 00:00 00:00

O apoio será fornecido através das associações e instituições locais que têm protocolo com a Segurança Social para execução do POAPMC, e cessará aquando da admissão do agregado familiar ou pessoa no referido programa.

Inês de Medeiros explica que em Almada houve um grande "aumento de pedidos durante o primeiro confinamento, mas quando a economia reabriu baixou e agora voltou a aumentar com ainda maior relevo, o que significa que, provavelmente são pessoas cujas reservas financeiras chegaram ao fim".

A medida surge integrada no Plano Almada Solidária, programa lançado em 2020 e considerada a maior iniciativa de âmbito social no concelho, com um investimento de cinco milhões de euros, até ao final de 2021. O Plano possui três vertentes, como avança Inês de Medeiros, que salienta que a vertente da emergência social ganhou mais expressão devido à pandemia. "Este plano estruturante tem três eixos principais, o Almada Cuida que engloba as questões sociais da autarquia, o Almada mais Perto, com serviços de proximidade, e a linha Almada Emergência, que tem crescido mais com a pandemia", afirma a autarca.