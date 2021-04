Câmara de Cascais oferece teleconsultas à população do concelho

© Pixabay

Com uma simples chamada telefónica, os cidadãos podem pedir uma teleconsulta de medicina geral e familiar ou de pediatria, pedir a entrega de medicamentos ao domicílio e ter acesso gratuito a uma ambulância se o médico assim o determinar, mas não só. A autarquia rejeita que esta seja uma medida eleitoralista e sublinha a bondade do projeto.

O novo canal da autarquia foi apresentado hoje e prevê, além das teleconsultas gratuitas, a possibilidade dos cidadãos pedirem um médico ou um enfermeiro ao domicílio com preços especiais e uma cabine também com teleconsulta, mas onde existem vários dispositivos que podem permitir fazer um diagnóstico mais apurado. Para terem acesso a estes serviços, os habitantes do concelho de Cascais só têm de pedir o cartão Viver Cascais e ligar para a Linha Cascais (800 203 186).

As teleconsultas de medicina geral e familiar e de pediatria vão estar disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano e a autarquia assegura que quem solicitar o serviço vai ter resposta rápida. O vice-presidente da autarquia, Miguel Pinto Luz fez uma demonstração e revela que em meia hora é possível estar a ver e a falar com um médico através do telemóvel, do computador ou do tablet. No caso das teleconsultas de pediatria, o compromisso é que a resposta não demore mais de uma hora.

Quanto à Cabine de Saúde, para já apenas disponível na Abóbada em São Domingos de Rana, está equipada com uma série de equipamentos que permitem a realização de exames complementares de diagnóstico e check-up automático. Nesta cabine é possível, por exemplo, medir a pressão arterial, o oxigénio no sangue, a frequência cardíaca e a temperatura ou fazer um eletrocardiograma.

O presidente da Câmara Carlos Carreiras rejeita que os novos serviços, hoje anunciados, sejam eleitoralistas. "Todos os mandatos são mandatos de quatro anos, não é possível dizer: tens um mandato de quatro anos, mas só podes exercê-lo durante três anos e meio por que nos últimos seis meses não o podes fazer", afirma o autarca que lembra que a legislação só coloca restrições a partir do momento em que o governo marca as eleições autárquicas, o que ainda não aconteceu.

O autarca de Cascais prefere sublinhar a bondade dos novos serviços colocados ao dispor dos cidadãos do concelho. Fala em lógica humanista e numa resposta aos que viram as consultas a serem adiadas por causa da pandemia e até a situações de solidão. Além disso, Carlos Carreiras acredita que as teleconsultas vão permitir aliviar a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. "Não substituindo os centros de saúde e não substituindo naturalmente os hospitais, vai desanuviar a pressão sobre os centros de saúde e, ao desanuviar a pressão sobre os centros de saúde, vai permitir que os centros de saúde tenham outra capacidade de resposta o que levará a desanuviar também os hospitais centrais, neste caso o Hospital de Cascais."