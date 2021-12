Câmara de Cinfães atribui apoio mensal de 200 euros a cada médico de família

O apoio é concedido pelo prazo de três anos © Igor Martins / Global Imagens

A Câmara de Cinfães vai atribuir um apoio mensal de 200 euros a cada médico de família que trabalhe no concelho e não tenha habitação própria e permanente, com objetivo de atrair e fixar estes profissionais.

Na última reunião, o executivo camarário aprovou o apoio para mais quatro médicos. O apoio é concedido pelo prazo de três anos, havendo a possibilidade de o prolongar por períodos de um ano.

"Estes apoios foram concedidos ao abrigo do regulamento municipal de apoio à fixação de médicos de família no concelho, através do qual os clínicos abrangidos são contemplados com o incentivo pecuniário no valor de 200 euros, para comparticipar a aquisição ou arrendamento de habitação ou as despesas de deslocação do local de habitação para a unidade de saúde", justifica a autarquia do norte do distrito de Viseu.

Os médicos podem também usufruir de um conjunto de benefícios, entre os quais "a isenção no pagamento de taxas relativas a licenças de construção, beneficiação e ampliação de casa para habitação própria e permanente, incluindo anexos e garagens".

Segundo a autarquia, estes profissionais beneficiam ainda de "redução de 30% nas tarifas de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos, em habitação própria ou arrendada, permanente, incidindo sobre os primeiros dez metros cúbicos de consumo de água".

"O acesso gratuito às piscinas municipais, cobertas e descobertas, extensivo aos restantes membros do seu agregado familiar, bem como o acesso gratuito aos espetáculos culturais no município, são outras das regalias concedidas, a par do apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos motivados por factos ocorridos no exercício das suas funções", acrescenta.