Câmara de Estarreja empresta tablets a alunos necessitados

A Câmara de Estarreja vai adquirir tablets com ligação gratuita à Internet para emprestar aos alunos que necessitem, para poderem ter as atividades escolares à distância, anunciou esta terça-feira o vereador da Educação.

Nas duas últimas semanas do 2.º período, "a grande maioria dos alunos realizou as suas atividades escolares à distância, havendo casos em que, por não terem ferramentas eletrónicas e acesso à Internet, os alunos recebiam as fichas em papel para a realização das tarefas mandatadas pelos professores", explicou o vereador da Educação da Câmara de Estarreja.

Neste 3.º período que se iniciou esta terça-feira e "uma vez que continua em vigor o ensino à distância, a Câmara Municipal de Estarreja vai apoiar aqueles que não possuem os meios indispensáveis para estudar em casa, consciente de que nem todos os alunos têm igualdade de oportunidades", comentou João Alegria.

É com o objetivo de "criar as melhores condições que possibilitem o ensino à distância, de forma a garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades e os meios necessários para o seu processo de aprendizagem", que a autarquia decidiu avançar para a aquisição de 'tablets', com acesso gratuito à Internet, para empréstimo aos alunos que necessitem.

Segundo João Alegria, esse empréstimo será feito de acordo com o levantamento das condições familiares dos alunos para aferir das suas reais necessidades, realizado pelos agrupamentos de escolas do concelho.

Em Estarreja são cerca de quatro mil alunos os que esta terça-feira regressaram às atividades escolares sem aulas presenciais, devido à Covid-19, que levou o governo a encerrar as escolas.

