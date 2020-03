Câmara de Gondomar distribui tablets para alunos seguirem aulas em casa

As aulas presenciais estão suspensas devido à pandemia do novo coronavírus © J. Paulo Coutinho/Global Imagens

A Câmara de Gondomar vai disponibilizar equipamento informático aos alunos que não o têm, para poderem acompanhar as atividades letivas em casa durante o período de paragem devido à Covid-19, revelou hoje à Lusa o presidente da autarquia.



"Face ao atual contexto educativo com os alunos em casa a terem atividades educativas à distancia e prevendo-se, de acordo com as palavras do primeiro-ministro, que possa vir a durar mais tempo a interrupção e dado que a maioria das escolas se encontra a trabalhar em regime de ensino à distancia, e que a sociedade atual obriga cada vez mais ao uso de ferramentas informáticas, todos os alunos devem ter direito em equidade ao acesso à educação", disse à Lusa Marco Martins.

O autarca avançou que, numa primeira fase, esta autarquia do distrito do Porto vai distribuir 800 'tablets'.

A seleção dos alunos, bem como a distribuição dos equipamentos, será assegurada pelos 11 agrupamentos de escola do concelho.

A autarquia também pondera, acrescentou Marco Martins, disponibilizar acesso à 'internet' aos alunos "sempre que os agrupamentos fundamentem a necessidade".

A medida começa a ser desenvolvida na próxima semana e beneficiará famílias que não possuam computador em casa.

A rede escolar pública de Gondomar conta com cerca de 16.800 alunos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 12.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas, segundo informou hoje a Direção-Geral da Saúde,.

O número de mortos duplicou em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.