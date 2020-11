Câmara de Lamego encerra equipamentos culturais e desportivos

Lamego é agora um dos 13 concelhos do distrito de Viseu que integram a lista dos 191 municípios do país considerados de risco elevado © Janek Skarzynski/AFP

A Câmara Municipal de Viseu anunciou que a partir desta sexta-feira estão encerrados todos os equipamentos culturais, turísticos e desportivos e todos eventos programados ficam suspensos enquanto vigorar o estado de emergência.

"No sentido de contribuir para a mais eficaz contenção do surto do novo coronavírus, para além das medidas previstas legalmente, o Município de Lamego decidiu encerrar, a partir de hoje, todos os equipamentos culturais, turísticos e desportivos, ficando suspensas todas as atividades e eventos programados, enquanto vigorar o estado de emergência", adianta um comunicado.

Segundo a nota de imprensa, a autarquia adotou estas medidas, a complementar as nacionais e com a entrada em vigor hoje, após o conhecimento de que o município tem "o número de casos de infeção por Covid-19 a acompanhar a tendência nacional e internacional de crescimento".

Lamego é agora um dos 13 concelhos do distrito de Viseu - a par com Castro Daire, Cinfães, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Resende, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Vila Nova de Paiva e Viseu - que integram a lista dos 191 municípios do país considerados de risco elevado, "entrando em vigor o Estado de Emergência a partir da próxima segunda feira".

"O Mercado Municipal e o Parque Biológico da Serra das Meadas continuarão abertos nos horários impostos legalmente (encerramento aos sábados e domingos a partir das 13h00), sendo reforçado o controlo nas entradas e saídas dos mesmos", explica o comunicado.

A feira semanal "será preventivamente suspensa na próxima quinta-feira, dia 19 de novembro", explica o documento que refere que "poderão ser implementadas novas medidas de caráter excecional", em função do evoluir da situação da propagação do vírus, das atualizações do Plano de Contingência do Município de Lamego e das recomendações da DGS.

A nota de imprensa da autarquia lamecense informa que "as restrições, incluindo as que condicionam os horários dos estabelecimentos comerciais e de restauração, só entrarão em vigor às 00h00 do dia 16 de novembro, recomendando vivamente a restrição de circulação na via pública.

Ainda assim, a Câmara de Lamego avisa que já para "este fim de semana estão previstas diversas ações de controlo por parte da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, com maior ênfase nos principais acessos da cidade".

O município esclarece que irá "acompanhar diariamente e informar a evolução da situação de uma forma transparente", mas apela "ao contributo de todos para que, com a adoção de comportamentos, Lamego possa retomar a sua normalidade na próxima reavaliação".

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1 294 539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3 250 pessoas dos 204.664 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.