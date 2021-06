Câmara de Lisboa alarga horário dos centros de vacinação contra a Covid-19

A Câmara de Lisboa espera administrar mais sete mil vacinas por semana © Diana Quintela/Global Imagens

A Câmara de Lisboa decidiu alargar o horário de funcionamento dos centros de vacinação contra a Covid-19 a partir de segunda-feira. Em comunicado, a autarquia revela que o horário será alargado de nove para dez horas diárias.

"Alargamento do horário de funcionamento dos Centros Municipais de Vacinação. A partir da próxima segunda-feira, 21 junho, por mais uma hora (de 9 para 10h por dia). Num segundo momento, na primeira semana de julho, para 14h por dia, das 8h às 22h, incluindo ao sábado e domingo. Esta medida significa um potencial de mais 15 mil doses ministradas por semana", pode ler-se no comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.

A nota acrescenta que o Centro Municipal de Vacinação, instalado no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa, será reaberto, ficando a ser operado pelas Forças Armadas. Com esta medida, a Câmara de Lisboa espera administrar mais sete mil vacinas por semana.

"Será ainda operacionalizado um processo especial de vacinação para as comunidades migrantes. Com mais de 12 mil migrantes a aguardar atribuição de número de utente do SNS, a CML reforçará as equipas do SNS para atender a esta necessidade e, por esta via, concretizar a elegibilidade desta população para o processo de vacinação", refere a autarquia.

Esta medida acontece numa altura em que a região de Lisboa e Vale do Tejo é o epicentro da pandemia de Covid-19 em Portugal.

