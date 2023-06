Câmara de Lisboa garante que trabalhadores da EMEL não serão prejudicados com fim dos incentivos às multas

O vice-presidente da Câmara de Lisboa já tinha dado instruções para que o sistema de incentivo às multas fosse alterado © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, garante que os trabalhadores da EMEL não vão ser prejudicados com o fim dos incentivos às multas que a autarquia decidiu suspender depois das queixas de um condutor, que acusa três fiscais da EMEL de o terem agredido.

"A nossa intenção não é, obviamente, diminuir ou poupar na massa salarial. O que transmitimos à EMEL foi precisamente que, numa primeira fase enquanto o novo sistema de incentivo está a ser delineado, se assegure o pagamento de acordo com a média dos últimos meses, portanto isso será salvaguardado. O novo sistema de incentivos à produtividade quererá avaliar a eficiência e a produtividade dos trabalhadores, mas através de outros indicadores que não são as multas, à semelhança do que se passa em muitos sítios que estamos a estudar e que é aquilo que, para nós, faz sentido. Não faz sentido rigorosamente nenhum incentivos à produtividade baseados na multa, isso leva àquilo que todos conhecemos, que é a caça à multa", explicou à TSF Filipe Anacoreta Correia.

O responsável da autarquia assume que só há pouco tempo teve conhecimento deste sistema em vigor na EMEL e já tinha dado instruções para que fosse alterado porque, na sua opinião, não faz sentido.

Na quarta-feira, Filipe Anacoreta Correia disse que ficou em "choque" quando teve conhecimento de que havia ganhos remuneratórios associados às multas da EMEL - Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa e revelou que a medida foi "imediatamente suspensa".

A empresa esclareceu, em comunicado, que o exercício das funções de regulação do estacionamento na cidade de Lisboa exige dos funcionários de fiscalização de trânsito "a maior correção e sentido de civismo" e reconheceu também as dificuldades dos seus agentes de fiscalização, lembrando que muitas vezes são "alvo de intoleráveis agressões físicas e psicológicas no exercício das suas funções", como, acrescentou, foi agora o caso.