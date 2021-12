Câmara de Lisboa vai prolongar a testagem gratuita

Em dezembro já se realizaram mais de 250 mil testes em Lisboa, dos quais 42 mil em centros de testagem da Câmara © Miguel A. Lopes/Lusa

A Câmara Municipal de Lisboa vai prolongar a testagem gratuita na cidade enquanto se mantiver a situação pandémica. O vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, garante que o município está a tentar reforçar a capacidade de testagem.

"Não irá haver nenhuma diminuição de oferta das testagens enquanto a situação sanitária o justificar", garante Anacoreta Correia. "Aquilo que temos vindo a fazer junto dos nossos parceiros é tentar reforçar a oferta na cidade. Há mais de 20 contentores de farmácias a funcionar na cidade, além da oferta que a Câmara disponibiliza através de um laboratório clínico, que tem vindo também a ser reforçado, que no horário quer no número de postos", explica.

Segundo o vice-presidente da Câmara de Lisboa, a autarquia está "a tentar alargar essa oferta a outros laboratórios, através da Associação Nacional de Laboratórios Químicos", ainda que existam dificuldades "da parte de um ou outro parceiro", especialmente de oferta e "em termos de recursos humanos" por causa de situações de confinamento obrigatório.

Segundo os números apresentados por Filipe Anacoreta Correia, realizaram-se mais de 250 mil testes em Lisboa em dezembro, dos quais pelo menos 42 mil em postos de testagem municipais.

"No mês de dezembro, portanto o mês ainda não está concluído, nas farmácias foram registados quase 207 mil testes a que acrescem os valores dos centros de rastreio de quase 42 mil testes. Portanto, significa que neste momento já ultrapassamos os 250 mil testes e estamos a falar de dados reportados ao dia 26, quando o máximo verificado ao presente em julho eram 162 mil", garante o vice-presidente da Câmara de Lisboa.

Também no Porto foi prolongada a testagem gratuita até ao final de janeiro, por causa do aumento do número de casos diários de Covid-19. Além disso, a Câmara Municipal do Porto também adiou o concerto dos GNR que estava marcado para esta quinta-feira.

