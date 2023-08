Câmara de Loures exige ao Governo "decisões urgentes" no Beatriz Ângelo após morte de idoso

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, espera "que o Governo tome decisões urgentes" no Hospital Beatriz Ângelo e, em declarações à TSF, garante ficar "muito atento" aos resultados da investigação aberta pelo hospital, na sequência da morte de um idoso de 93 anos, que alegadamente esperou mais de cinco horas para ser transferido para outra unidade.

"A explicação não convenceu nem a mim, nem a ninguém. É algo que o processo de inquérito tem que averiguar e tem que explicar bem", começou por dizer Ricardo Leão, acrescentando que "o problema é, de facto, as condições e os meios que o hospital neste momento não oferecem aos utentes do Concelho de Loures".

Para o responsável da autorquia de Loures, o Governo tem de tomar "de uma vez por todas" uma decisão relativamente ao hospital: "Ou se cria de facto aquele mecanismo das unidades locais de saúde (...), ou então temos que retomar aquela lógica de uma parceria público-privada."

Por outro lado, o autarca aproveita para referir que está "desiludido e desapontado" com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, pelas promessas feitas e que ainda não foram cumpridas no Hospital Beatriz Ângelo e que culminam, em "situações de carência" para os utentes.

Em causa está a morte de um idoso que deu entrada nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo pelas 13h00 de segunda-feira, com uma fratura numa perna, e que acabou por morrer depois de mais de cinco horas à espera no corredor do hospital. O doente teria de ser levado para o Santa Maria, mas os bombeiros alegam não ter tido autorização para o transporte.

Em comunicado, o Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo confirmou e lamentou a morte do utente, adiantando que determinou a "abertura de um processo de inquérito com caráter de urgência".

"Apesar de a avaliação preliminar não permitir estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e o desfecho que veio a verificar-se, o Conselho de Administração determinou a abertura de um processo de inquérito com caráter de urgência para cabal apuramento dos factos", é referido na nota.

A TSF tentou ouvir esta manhã o Hospital de Loures, a direção-executiva do SNS e o Ministério da Saúde sobre este caso, mas sem sucesso.