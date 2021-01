Câmara de Mirandela disponibiliza testes rápidos para membros das mesas de voto

© LUSA

O Município de Mirandela está a efetuar testes rápidos à Covid-19 aos membros das secções de voto que irão estar presentes, amanhã, no dia das eleições presidenciais.

A testagem, que abrange 355 pessoas, que vão estar nas mesas de voto espalhadas pelas 30 freguesias do concelho, está a ser efetuada por equipas de profissionais de saúde e com o apoio logístico do Serviço Municipal de Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários.

A presidente do Município mirandelense adianta que "esta medida visa promover uma maior segurança junto das equipas das 71 mesas de votos espalhadas por todo o concelho, bem como estabelecer um clima de confiança e de incentivo ao voto nos cerca de 24 mil eleitores recenseados", explica Júlia Rodrigues.

O mais recente boletim das autoridades de saúde indica que o concelho de Mirandela tem 316 casos ativos do novo coronavírus.