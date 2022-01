Câmara de Paredes promove campanha de recolha de árvores de Natal

O vereador do ambiente da Câmara de Paredes sublinhou a importância da reciclagem © José Mota

Por Rute Fonseca com Cátia Carmo 10 Janeiro, 2022 • 10:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara de Paredes está a promover, a partir desta segunda-feira, uma campanha de recolha de árvores de Natal. Durante toda a semana, quem tiver uma árvore de Natal natural pode entregá-la para que seja transformada em composto orgânico.

O vereador do ambiente da Câmara de Paredes, Francisco Leal, explicou o aproveitamento que vai ser dado às árvores.

"Poderão fertilizar a terra e ajudar a que outras plantas possam fortificar. O que o município de Paredes faz é recolher estas árvores, fazer essa separação e encaminhar para operadores de mercado devidamente habilitados e adaptados a estas realidades que depois vão dar uma segunda vida, criar biocompostos que, por exemplo, vão fertilizar a natureza", explicou à TSF Francisco Leal.

Ouça a conversa com Francisco Leal 00:00 00:00

O vereador do ambiente da Câmara de Paredes sublinhou a importância da reciclagem, a bem da natureza e do ambiente.

"É possível dar uma segunda vida àquilo que temos em casa e a reciclagem é um ponto importante. Queremos também alertar as pessoas para o facto de aquilo que temos em casa não poder ir para o lixo indiferenciado, temos de fazer a reciclagem e ao entregarmos estes pinheiros naturais nos ecocentros estamos a permitir que essas árvores que nos alegraram as festas possam ter uma segunda vida", acrescentou o vereador do ambiente da Câmara de Paredes.

As árvores de Natal podem ser entregues em três ecocentros: no de Paredes, de Cristelo e também de Lordelo.