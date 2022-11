Câmara de Sintra surpreendida com chumbo de videovigilância no concelho

A Câmara de Sintra diz que foi apanhada de surpresa © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Por Cristina Lai Men com Cátia Carmo 23 Novembro, 2022 • 10:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara de Sintra ficou surpreendida com a decisão da Comissão de Proteção de Dados, que chumbou o sistema de videovigilância do concelho. A autarquia queria instalar 144 câmaras de videovigilância em Algueirão-Mem Martins, Rio de Mouro, Agualva-Cacém, Queluz e Monte Abraão, mas o jornal Público adianta que a Comissão de Proteção de Dados encontrou algumas irregularidades no pedido feito pela autarquia e não recomenda a instalação de câmaras.

Contactada pela TSF, a Câmara de Sintra sublinha que "apenas teve ainda conhecimento" desta decisão pela comunicação social. Foi apanhada de surpresa e "aguarda há vários meses por uma decisão" sobre esta matéria junto da PSP e do Ministério da Administração Interna.

A autarquia espera agora o envio oficial da decisão da Comissão de Proteção de Dados. Só depois vai avaliar que passos poderá tomar sobre o assunto.