Câmara de Tondela alerta para constrangimentos de circulação no IP3

Há constrangimentos na circulação, no sentido Coimbra-Viseu do Itinerário Principal (IP) 3, devido a um desabamento © Fernando Fontes/Global Imagens

Por Lusa 07 Janeiro, 2020 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, alertou esta terça-feira a Infraestruturas de Portugal (IP) para os constrangimentos causados pela suspensão da circulação no sentido Coimbra-Viseu do Itinerário Principal (IP) 3, devido a um desabamento.

Numa carta enviada ao presidente da IP, na qual lhe pede uma reunião, o autarca lembra que a circulação automóvel foi suspensa há cerca de três semanas, "depois de ter ocorrido um desabamento com derrocada na zona de Penacova".

Atendendo às alternativas de circulação, esta situação "tem gravosas consequências para toda a região e, em especial, para o concelho de Tondela", sublinha.

Segundo José António Jesus, "os constrangimentos existentes têm um fortíssimo impacto na economia local, na mobilidade das pessoas e no acesso às empresas" instaladas no concelho, "além de dificultarem o acesso diário" aos serviços de saúde e ensino superior.

"Visto tratar-se de uma questão de emergência, esperava-se que os trabalhos fossem realizados nos dias imediatamente a seguir, repondo a circulação nesta via com toda a celeridade", acrescenta o autarca na missiva.

O presidente da Câmara de Tondela considera que se "impõe que o plano de trabalhos seja concretizado, com caráter de absoluta urgência, consolidando o talude em causa, para evitar novos deslizamentos, ao mesmo tempo que devem ser realizados os trabalhos necessários, nesse local, na via descendente, onde ocorriam obras de reabilitação".

No seu entender, "neste troço, de pequena extensão, com a conclusão da aplicação de pavimento e recolocados os rails de segurança, já seria possível o retomar da circulação". Na reunião, José António Jesus quer ficar a conhecer o calendário e os planos de trabalho previstos para aquele troço do IP3.