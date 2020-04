Câmara de Valongo vai distribuir 100 mil máscaras pela população

Os materiais das máscaras distribuídas serão devidamente certificados pelo CITEVE © Ivo Pereira/Global Imagens

Por Lusa 21 Abril, 2020 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara de Valongo vai distribuir 100 mil máscaras sociais e reutilizáveis, em maio, pela população do concelho, num investimento de cerca de 200 mil euros, anunciou a autarquia do distrito do Porto como medida de combate à Covid-19.

Citado em comunicado de imprensa, o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, disse serem "máscaras reutilizáveis e laváveis, em materiais devidamente certificados pelo CITEVE [Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário] e que são uma ajuda do município para que as pessoas não tenham desculpas para não serem agentes de saúde pública".

"A distribuição das máscaras será feita em conjuntos de três máscaras através da caixa de correio das cinco freguesias do concelho: Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado e Valongo", informou o autarca que admitiu "ajustamentos" caso "seja necessário".

"Estamos muito preocupados com todo o processo de regresso a uma nova normalidade, por isso vamos pedir a toda a população que não facilite e coloque sempre uma máscara social como símbolo da resistência contra a pandemia em todo o lado", acrescentou.

O autarca referiu tratar-se de "um elevado investimento, que está estimado em cerca de 200 mil euros", mas assegurou que, "nesta guerra contra a pandemia", sente o dever de "tudo fazer para ajudar e ensinar a comunidade a defender-se".

Apelando à proteção individual, também, para se evitar "comprometerem os bons resultados entretanto alcançados, pela população que ficou em casa", o autarca salientou ainda o duplo ganho desta opção: "o uso de máscara em locais públicos protege-nos a todos e o facto de serem reutilizáveis protege o meio ambiente".

O autarca socialista advogou que "o regresso às diversas atividades do dia-a-dia tem de ser feito sem medo, mas com cautela e segurança máxima e isso só é possível com equipamentos de proteção individual devidamente certificados pelas autoridades de saúde e acessíveis para todos".

Segundo o Pordata, o concelho de Valongo tem cerca de 96 mil habitantes. Portugal regista 762 mortos associados à Covid-19 em 21 379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 27 mortos (+2,5%) e mais 516 casos de infeção (+3,7%). Das pessoas infetadas, 1172 estão hospitalizadas, das quais 213 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou 50,3%, de 610 para 917.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".