Câmara de Vila Viçosa preocupada com consumo exagerado de água admite aumentar preço

Por Rute Fonseca com Clara Maria Oliveira 01 Agosto, 2022 • 11:49

O presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, apelou à população para poupar água e "preservar ao máximo as captações" existentes na região.

Em declarações à TSF, o autarca referiu que a água é "fornecida por furos" à população, "com caudais que nunca se podem medir com precisão, numa zona de calcários e, portanto, de um dia para o outro, podemos ficar sem água em alguns furos, porque continua a haver exploração de mármore".

"Alguma coisa tem de ser feita, porque não vamos aguentar assim por muito mais tempo", reforçou Inácio Esperança.

Inácio Esperança apelou à população para poupar água e "preservar ao máximo as captações"

A Câmara Municipal de Vila Viçosa prepara-se para aumentar o preço de água para os maiores consumidores do concelho, mas o autarca avisa: "mexer no preço é apenas para consumos acima do que é o consumo normal." Neste momento, estão a ser consumidos cerca de seis mil metros cúbicos por dia, três vezes mais que o consumo diário no inverno.

O autarca de Vila Viçosa, no distrito de Évora, diz que a pedagogia não está a ter resultados e, desde a lavagem do carro e às piscinas, são muitos os exemplos do uso de consumo excessivo de água, que a autarquia quer combater.

Mais de um quarto do território do continente estava no final de junho em seca extrema (28,4%), verificando-se um aumento em particular na região Sul e em alguns locais do interior das regiões Norte e Centro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Autarca de Vila Viçosa alerta para uso excessivo de água na região

O restante território estava em seca severa (67,9%) e seca moderada (3,7%).

No último dia do mês de maio, 97,1% do território estava em seca severa, 1,5% em seca moderada e 1,4% em seca extrema.

No final de junho, os valores de percentagem de água no solo continuavam muito baixos em todo o território e em especial no interior do Norte e Centro, no Vale do Tejo, no Alentejo e no Algarve.