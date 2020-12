Câmara de Vinhais quer fazer Feira do Fumeiro em fevereiro

Se a pandemia não permitir uma feira presencial, a autarquia já está a preparar uma alternativa na internet © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Por Afonso de Sousa 09 Dezembro, 2020 • 08:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de haver muitos "se" na equação, vontade não falta à autarquia de Vinhais, no distrito de Bragança, para organizar a famosa Feira do Fumeiro. "Sim, há da nossa parte uma intenção muito forte, desde que haja possibilidade e cumprindo todas as regras", diz o presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes.

A autarquia não quer perder a possibilidade de fazer a feira que dá ao concelho um retorno económico muito importante. E, quatro décadas depois, no meio duma pandemia, se for feita, será só como da primeira vez... apenas com os produtores de fumeiro. "Para que os produtores possam vender os seus produtos, estando só eles no pavilhão e cumprindo todas as regras da DGS."

Regras que já estão a ser pensadas para os cerca de 65 produtores de fumeiro que estarão na feira e para quem lá for. "Quer do acesso, quer do distanciamento, quer do número de pessoas que poderão entrar de cada vez no pavilhão," salienta o autarca.

O repórter Afonso de Sousa ouviu os planos do autarca de Vinhais para esta Feira do Fumeiro 00:00 00:00

A autarquia já reuniu com os produtores. Todos se mostraram interessados. A feira é só no segundo fim de semana de fevereiro, mas precisavam de saber agora dessa intenção, de forma a avançarem ou não para a confeção dos chouriços. "Teriam de ter essa informação e nós também termos a garantia pela parte deles. Não poderíamos esperar mais porque se não não teriam tempo para todo o processo que existe e faz parte da produção do fumeiro.".

E se por alguma razão, ou muitas, a feira presencial não se realizar, haverá outra feira numa plataforma da internet, acrescenta Luís Fernandes, "para a qual todos manifestaram vontade e disponibilidade". "Esta terá uma plataforma online com condições para eles venderem os produtos."

Os restantes espaços da feira, onde estão sempre mais de 400 expositores das mais diversas áreas - como o artesanato, animais vivos, máquinas agrícolas, tasquinhas, recinto de música, produtos gourmet e produtos da terra -, não estarão contemplados nem pensados para a feira de 2021. "Só com um milagre", afirma Luís Fernandes.

À espera de um milagre não vai estar a câmara de Vinhais para fazer, em formato reduzido e em segurança, a 41.ª edição da tradicional Feira do Fumeiro, marcada para o início de fevereiro