Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo alerta para falta de mão-de-obra nos Açores

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) alertou esta quarta-feira para a falta de mão-de-obra, salientando que os empresários das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, nos Açores, estão com "dificuldade em preencher vagas urgentes".

Em comunicado de imprensa, a CCAH adianta que, segundo as respostas a um inquérito realizado aos empresários daquelas três ilhas, as empresas estão com "dificuldade em preencher vagas urgentes para os quadros de pessoal e admitem a necessidade urgente de contratar pessoal, abrindo a possibilidade de empregar funcionários externos à região".

Segundo os resultados do inquérito, 81% das empresas pretendem "contratar pessoal qualificado, metade das quais no imediato". Marcos Couto, presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, adiantou que a falta de mão-de-obra se sente em muitos setores de atividade.

"Essencialmente mesa, bar e serviço de quartos, dentro da hotelaria e restauração. Depois encontrámos dificuldades tão distintas como mecânica, operários agrícolas, canalizadores ou eletricistas", explicou Marcos Couto à TSF.

Na nota, a CCAH refere ainda que "quase um terço dos empresários" disse ser "pouco exequível a contratação local", sobretudo devido à "ausência de candidatos qualificados ou com experiência", mas também devido ao "desinteresse manifestado pelos candidatos em relação às funções exigidas".

"Dada esta dificuldade, praticamente 70% admite contratar no exterior da região. Os empresários apontam a formação profissional e intensiva como possível solução para a melhoria da situação atual", acrescenta a CCAH.

O inquérito foi realizado no mês de agosto e teve respostas de 44 estabelecimentos das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa: 46% dos estabelecimentos da área do comércio, 18% da restauração, 13% da hotelaria e outros 13% da indústria.