Câmara do Porto tem novo plano para plantar árvores na cidade

Por Sónia Santos Silva 17 Maio, 2023 • 15:31

O plano de arborização é considerado um documento estratégico, para uma política mais sustentável e mais amiga do ambiente. Trata-se de um documento que visa a plantação de forma lógica e sustentável.

Uma carta que indica o que se pode ou pode não fazer, onde se pode ou não plantar. Filipe Araújo, vice-presidente da autarquia do Porto explicou, à TSF, que este instrumento é uma espécie de mapa: "Este plano define as tipologias de ruas e que árvores podemos ter em cada uma, consoante as suas características. Com este plano em mãos, nós somos capazes de definir a melhor opção para cada arruamento."

Na cidade do Porto há, atualmente, perto de 160 quilómetros de ruas arborizadas. Um número que pode duplicar.

"Nós definimos as ruas onde não pode haver árvores, porque não têm dimensão insuficiente, não são boas para o seu crescimento, vamos avaliar, também, aquelas ruas que já estavam arborizadas, mas que tinham espécies inadequadas... Mas, acima de tudo, definimos que temos cerca de 200 quilómetros de ruas que são possíveis de arborizar e são nessas que nos vamos dedicar, agora, num plano de médio e longo prazo".

Com o plano de arborização, Filipe Araújo espera ver chegar ao fim um ordenamento do território pouco ordenado, no que a arvoredo diz respeito. Há erros do passado que não são para repetir: "Neste momento, nós estamos dotados de conhecimento técnico que permite, agora, o desenvolvimento da cidade com soluções corretas."

O plano de arborização do Porto foi desenhado pela câmara municipal da cidade em coordenação com especialistas das áreas do urbanismo, climatologia e arquitetura paisagística.