Câmara e Misericórdia tornam ensino pré-escolar gratuito em Idanha-a-Nova

A Câmara de Idanha-a-Nova celebrou um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, que torna gratuita a frequência do pré-escolar naquela instituição, anunciou esta segunda-feira o município.

"A autarquia vai assumir o valor das mensalidades das crianças que frequentam o pré-escolar na Misericórdia de Idanha-a-Nova, para dar resposta às necessidades sentidas pelas famílias e para promover uma educação de qualidade e acessível a todos desde a primeira infância", refere, em comunicado, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Armindo Jacinto refere que a autarquia "considera a cooperação institucional uma das vias mais profícuas para assegurar o êxito das medidas que visam o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar das populações".

No âmbito deste protocolo, a Câmara Municipal vai comparticipar com uma verba até ao montante anual de 25 mil euros as respostas sociais e educativas no pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia de Idanha-a-Nova.

Citado no documento, o provedor da Misericórdia de Idanha-a-Nova, Joaquim Morão, refere que na vila existem dois estabelecimentos de educação pré-escolar, um público e outro da Misericórdia.

"Com este protocolo, as crianças que frequentam o pré-escolar da Misericórdia deixam de pagar mensalidade, passando a Câmara a suportar esse custo, à semelhança do que acontece com as crianças que frequentam o pré-escolar público", conclui.

O município de Idanha-a-Nova sublinha que, dada a importância do funcionamento da valência pré-escolar e "as dificuldades económicas de alguns agregados familiares, parcerias destas são fundamentais para garantir uma educação acessível, inclusiva e de qualidade em todo o concelho".