Câmara Municipal do Porto investe três milhões de euros na reabilitação de 19 casas devolutas

A Câmara Municipal do Porto vai investir três milhões de euros no projeto

A Câmara Municipal do Porto vai reabilitar um conjunto de 19 casas devolutas, localizadas no Bairro Social da Arrábida e na Colónia Viterbo de Campos, num investimento de três milhões de euros.

A Domus Social, empresa municipal de habitação e responsável pelo projeto de requalificação, lançou, este mês, os concursos públicos para adjudicação das empreitadas. Em causa estão edifícios com um "elevado interesse arquitetónico e valor patrimonial".

"Situados na Freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos, a escassas dezenas de metros um do outro, os dois complexos habitacionais partilham, além da localização, uma origem comum: foram construídos para alojar a classe trabalhadora, no início do século XX. A Colónia Viterbo de Campos é, inclusive, o primeiro empreendimento de habitação pública criado para os operários no Porto, sendo objeto de inúmeros estudos da academia, ao longo dos anos", pode ler-se num comunicado enviado aos jornalistas.

O mapa do projeto de reabilitação © Câmara Municipal do Porto

No Bairro Social da Arrábida está prevista a reabilitação de dez casas, com quatro tipologias diferentes, num projeto desenvolvido pelo gabinete João Fonseca & Gisela Pinto. Já na Colónia Viterbo de Campos estão em vista as restantes nove habitações, de dois e tipologias semelhantes, num projeto da autoria do gabinete Cirurgias Urbanas.

"Conferir a estas casas, uma melhor organização de espaço e um maior conforto, são objetivos comuns aos dois projetos", sublinhou a Câmara Municipal do Porto. Por outro lado, o município explica que quer, também, "introduzir referências para futuras intervenções nas restantes habitações", de forma a possibilitar a recuperação de uma identidade arquitetónica "comum, digna e representativa".

Atualmente, no Porto, já tive início a empreitada de reabilitação do Espaço Público, pela empresa municipal Go Porto, no âmbito do programa Rua Direita.