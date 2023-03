Câmaras da margem sul querem evitar encerramentos das urgências pediátricas e anunciam fórum intermunicipal da Saúde

© Global Imagens (arquivo)

As autarquias de Setúbal, Sesimbra e Palmela, querem evitar o encerramento das urgências pediátricas, no hospital de São Bernardo e, por isso, anunciaram um fórum intermunicipal da Saúde para preparar uma resposta que evite que a medida entre em vigor.

O presidente da Câmara de Palmela lamenta a decisão que obriga as famílias a conhecerem muito bem o calendário para saberem onde se devem dirigir. As urgências pediátricas do Centro Hospitalar do Barreiro vão manter-se em funcionamento até ao final de junho.

À TSF, Rui Braga, vice-presidente da Câmara do Barreiro, afirma que é uma boa notícia, mas diz recear que venha a ser proposto algum tipo de encerramento depois de junho. "Ainda não temos essa informação com detalhe. Esta reorganização, nos detalhes, não o sei. Aquilo que vemos como positivo é que irá manter-se em funcionamento até ao final de junho e isso, do ponto de vista da autarquia, é sempre uma boa notícia."

Rui Braga diz que é uma "boa notícia" o facto de a urgência pediátrica estar aberta até ao final de junho. 00:00 00:00

O vice-presidente da autarquia do Barreiro mostra-se "totalmente contra" a qualquer tipo de "encerramento". "Do nosso ponto de vista, fechar esta especialidade, é mau, somos contra e isso não pode haver dúvidas. E também estamos abertos a ouvir as justificações, para depois emitirmos uma opinião depois de junho", afirma Rui Braga, sublinhando que "não se pode ter uma urgência" de um hospital da margem sul e da Área Metropolitana de Lisboa.