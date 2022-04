Camião despista-se e deixa cair seis carros. Trânsito na A25 cortado

Acidente na A25, na zona de Fagilde, em Mangualde, no sentido Guarda-Viseu © DR

A A25 está cortada desde as 05h40 da manhã na zona de Fagilde, em Mangualde, no sentido Guarda Viseu, devido ao despiste de um camião que transportava carros e que "largou" seis viaturas na via. O acidente ocorreu ao quilómetro 102.

"O camião está atravessado na autoestrada", precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, acrescentando que "não se registaram feridos".

O camião, que tinha saído da fábrica de automóveis de Mangualde, Stellantis, e tinha como destino a cidade de Vigo, em Espanha, transportava oito veículos de transporte de mercadorias da marca Peugeot. "Seis caíram para a via e apenas dois ficaram em cima da galera", explicou fonte da GNR.

"A A25 deve reabrir entre as 10h30 e as 11h00. Nesta altura estão a decorrer os trabalhos para retirar as viaturas".

No local do acidente permanecem a GNR e a concessionária da A25.

*Notícia atualizada às 10h12