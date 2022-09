Campanha de vacinação da Covid-19 e da gripe arranca a 7 de setembro. Saiba quem é elegível

Por TSF/Lusa 02 Setembro, 2022 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

A campanha de vacinação do outono-inverno contra a Covid-19 e a gripe vai ser iniciada na próxima quarta-feira, com o objetivo principal de proteger as pessoas mais vulneráveis, anunciou esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde.

"No âmbito das linhas orientadoras para a Covid-19 e outras infeções por vírus respiratórios no outono-inverno de 2022-2023, inicia-se no próximo dia 7 a campanha de vacinação sazonal que decorrerá, tal como no ano passado, simultaneamente para a Covid-19 e para a gripe", adiantou Graça Freitas em conferência de imprensa.

Segundo disse, os principais objetivos para as próximas estações de outono e inverno passa por proteger a população mais vulnerável, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte por Covid-19 e por gripe, e mitigando o impacto dessas doenças nos serviços de saúde.

A população com mais de 80 anos será a primeira a ser chamada para a vacinação, em conjunto com as "pessoas doentes, com comorbilidades", afirmou Graça Freitas.

A Direção-Geral da Saúde, "após ouvir a comissão técnica de vacinação Covid e outros peritos relacionados com a área da gripe", decidiu recomendar a vacinação sazonal contra ambas as patologias "para as populações com maior risco" com o objetivo de "maximizar a sua proteção nos próximos meses".

As vacinas utilizadas na campanha serão, segundo Graça Freitas, "adaptadas à variante Ómicron aprovadas ontem [esta quinta-feira] pela EMA (Agência Europeia do Medicamento)".

"Estas vacinas têm um perfil de eficácia e segurança adaptados às atuais variantes de SARS-CoV-2 em circulação", garante.

A inoculação da vacina da gripe e da Covid-19, deve, de acordo com a DGS, ser feita ao mesmo tempo, "uma no braço direito e outra no braço esquerdo".

No entanto, só estão elegíveis para a toma da nova vacina quem tem, pelo menos, duas doses. A população que não completou o "esquema de vacinação primário" será vacinado, como referiu Graça Freitas, com as "originais".

No inverno e outono de 2022 e 2023, a dose da vacina contra a gripe será de "dose elevada, com uma composição antigénica quatro vezes superior à fórmula-padrão com eficácia superior".

É recomendada, durante a vacina sazonal contra Covid-19, pelo menos três meses de intervalo, mas apenas nesta dose, independentemente do número de doses tomadas no passado.

Questionada sobre qual é a perspetiva relativamente à vacinação de pessoas abaixo dos 60 anos, a diretora-geral da Saúde revelou que, para já, o plano é vacinar os mais vulneráveis, mas as autoridades vão permanecer atentas e a estratégia pode ser ajustada em qualquer altura.

Vão ser vacinados contra a Covid-19:

Pessoas com 60 ou mais anos de idade

Residentes ou profissionais de Estabelecimentos Residenciais Para Idosos (ERPI) e na rede nacional de cuidados continuados

Pessoas com 12 ou mais anos de idade com patologias de risco

Grávidas com 18 ou mais anos de idade e doenças definidas pela norma publicada pela DGS

Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados

"Com pequenas diferenças nos grupos" vão ser vacinados contra a gripe

Pessoas com 65 ou mais anos de idade

Residentes em ERPI e na rede nacional cuidados continuados

"Para as patologias", a vacina da gripe permite a vacinação de pessoas com seis ou mais meses, "portanto crianças também", como referiu Graça Freitas

Grávidas sem limite de idade

Profissionais de saúde e outros profissionais prestadores de cuidados