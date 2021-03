Campanha "Phone Off" deteta mais de mil condutores a usar telemóvel ao volante

Lisboa, 28/02/2021 - Operação Stop da PSP fiscaliza motivo de deslocações na rotunda do Aeroporto Humberto Delgado esta manhã. Operação Coordenada pelo Agente Martins que não quis prestar declarações. Portugal continua em estado de emergência que obriga ao confinamento obrigatório. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

As forças de segurança registaram 16.177 infrações, das quais 1.164 são relativas ao uso do telemóvel durante a condução no âmbito da campanha de segurança rodoviária "Phone Off" que decorreu nos últimos sete dias.

A campanha "Phone Off - A conduzir não uses o telemóvel", da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), fiscalizou entre 23 de fevereiro e segunda-feira 73.544 veículos, segundo um balanço hoje divulgado.

A GNR fiscalizou 41.751 veículos e registou 10.966 infrações, das quais 832 dizem respeito ao uso de telemóvel durante a condução.

Por sua vez, a PSP fiscalizou 35.487, dos quais 31.793 em território continental, e registou 5.876 infrações, das quais 5.211 no continente.

Das infrações registadas pela PSP, 365 foram relativas ao uso do telemóvel durante a condução, das quais 332 em território continental.

Segundo o balanço conjunto da GNR, PSP e ANSR, no período da campanha foram registados um total de 1.231 acidentes, de que resultaram três vítimas mortais, 29 feridos graves e 363 feridos ligeiros.

Relativamente ao período homólogo de 2020, registaram-se menos 1.344 acidentes (-52%), menos 2 vítimas mortais (-40%), menos 17 feridos graves (-37%) e menos 433 feridos leves (-56%).

De acordo com uma nota da PSP e GNR, a campanha está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, e foi divulgada nos meios digitais e através de quatro ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização realizadas pela GNR pela PSP, em Lisboa, Vendas Novas, Setúbal e Óbidos.

Na campanha foram sensibilizados 248 condutores a quem foram transmitidas mensagens de sensibilização as consequências negativas e mesmo fatais do manuseamento do telemóvel durante a condução.