Campanha promocional do Algarve inspira-se em Astérix e Obélix

Numa altura em que a Europa vive um inverno rigoroso, o Turismo do Algarve e Associação Empresarial do Algarve (NERA) lançaram uma campanha promocional de vídeo que apresenta a região como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao frio e ao aumento da fatura energética nos seus países.

"Algarve: a different kind of energy. The only you should spend" é o mote desta iniciativa que foi beber inspiração aos livros de Astérix e Obélix.

O vídeo começa por mostrar o mapa de toda a Europa com neve e termina na zona mais ocidental, um reduto onde está bom tempo e as pessoas podem poupar mais na energia: o Algarve.

Identificando uma oportunidade-chave para a promoção da região, o Turismo do Algarve considera que "a campanha pretende posicionar a região como destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se adivinha". A iniciativa faz o desafio aos turistas para virem para o Algarve passar férias ou trabalhar remotamente, usufruindo ao mesmo tempo do turismo de natureza.

A campanha, que vai estar nas redes sociais e nos principais motores de busca é dirigida ao Reino Unido, aos Países Baixos, à Alemanha e à Espanha.