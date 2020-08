Campanhas, prémios e dados pessoais. Worten alerta para SMS falso em circulação

Por Lusa 05 Agosto, 2020 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

A Worten alerta os clientes para não partilharem dados pessoais em resposta a mensagens publicitárias falsas que estão a circular por SMS em nome da retalhista, a anunciar um prémio.

"Alertamos que não devem ser facultados quaisquer dados pessoais na sequência destas SMS. Estamos a desenvolver todos os esforços para conter esta situação, tendo já alertado as autoridades competentes", afirma a retalhista numa resposta à agência Lusa.

O envio destas SMS fraudulentas é aleatório, segundo a Worten, que diz poder "confirmar que não se verificaram quaisquer acessos indevidos" às bases de dados dos seus clientes.

As mensagens fraudulentas que estão a circular com campanhas de atribuição de prémios, em nome da Worten, não são da autoria da marca nem da sua responsabilidade, segundo a retalhista do grupo Sonae.

O SMS contêm um 'link', visando recolher dados do utilizador ou instalar 'malware', e é semelhantes a uma outra campanha falsa que, em setembro do ano passado, foi também motivo de alerta público da empresa.

"Trata-se de campanhas falsas usando o nome da Worten", conclui.