Campo Maior fecha escolas e quarta-feira avalia medidas

As duas escolas de Campo Maior fecham esta segunda-feira para 1200 alunos de um total de 60 turmas, tal como tinha sido decidio pela Comissão Municipal de Proteção Civil quinta-feira, como forma de travar a propagação da pandemia na vila alentejana.

Recorde-se que a Direção Geral-Saúde viria sábado a dar indicações no sentido contrário, informando os pais de que alunos deveriam comparecer nas aulas, mas já este domingo uma reunião por videoconferência que juntou Proteção Civil, delegada regional de Educação e delegada regional de Saúde do Alentejo levou as autoridades a recuperarem a decisão inicial de encerrar as escolas.

Contam-se mais de 400 alunos em confinamento por contactos com colegas que testaram positivo à Covid-19, o mesmo acontecendo com professores e pessoal não docente.

Os pais aplaudem esta decisão, tendo sido estabelecido que quarta-feira será feita a reavaliação da situação e das medidas tomadas, enquanto o Agrupamento de Escolas e a autarquia garantem que vão ser criadas as condições para manter as escolas disponíveis para acolherem os alunos cujos encarregados de educação sejam trabalhadores de primeira e segunda linha no combate à pandemia ou que não tenham onde deixar os seus filhos durante o dia por qualquer motivo.