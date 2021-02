Canábis para dores e ansiedade.... ao domicílio

Canábis © Rungroj Yongrit/EPA

A loja abriu há cerca de dois anos e já tem clientes certos que procuram determinados produtos para aliviar as dores. Tudo se resume à concentração de CBD que se encontra na canábis. "O CBD é o canabidiol, a parte mais medicinal da planta que ajuda as pessoas com doenças crónicas", explica Ramon Jacinto. Cancro, fibromialgia ou Parkinson são algumas das doenças que se encontram na lista das que podem ser aliviadas com o consumo desta substância.

Ramon Jacinto explora esta loja franchising em Faro, mas, no final do ano passado, abriu outro estabelecimento em Olhão. Os produtos vêm de Amesterdão ou da República Checa e nas prateleiras da pequena loja pode encontrar-se um pouco de tudo. "Temos os chocolates, brownies, o chá, que é o nosso melhor comestível", enuncia. Além disso, pode ver-se à venda também os óleos, as ervas, os chupa-chupas e os cremes cosméticos.

Ramon revela que muitos clientes com doenças crónicas vão ali à procura de uma substância que lhes resolva o problema. "Temos muitas pessoas que vêm aqui com dores, com fibromialgia, dores musculares ou inflamações e temos clientes que acorrem semanalmente para comprar um óleo para dormir melhor." Clientes que, segundo o lojista, já não conseguem descansar com remédios da medicina tradicional.

Ramon Jacinto reconhece que em Portugal ainda há muito preconceito sobre a venda de produtos à base de canábis e, embora receba já alguns clientes portugueses, o estabelecimento vive muito do que compram os estrangeiros que por ali passam. "Ainda há esse estigma, mas o que vendemos aqui é 100% natural", garante. "O THC (substância que provoca efeitos psicoativos) que os produtos contêm é 0,2%, o máximo permitido por lei em Portugal", explica Ramon.

E, nesta altura, com as lojas obrigatoriamente fechadas em tempo de pandemia, o negócio, apesar de mais fraco, não para. A solução encontrada foi levar os produtos à casa dos clientes. Um serviço de canábis ao domicílio.