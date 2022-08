Canadair avariados, bombeiro ferido e parque de campismo evacuado. Proteção Civil nega descoordenação 

A proteção civil confirmou à TSF que os dois canadair do país estão avariados © Miguel Pereira da Silva/Lusa

Por Cátia Carmo 10 Agosto, 2022 • 20:06

O fogo que começou no sábado na Covilhã alastrou-se, esta quarta-feira, ao concelho vizinho de Gouveia. É o maior incêndio ativo em Portugal e já obrigou à evacuação de um parque de campismo. A proteção civil garantiu na conferência de imprensa desta tarde que vai haver reforço de meios provenientes de diversos pontos do país.

"Esta situação já obrigou à evacuação de um parque de campismo no concelho de Manteigas, garantindo a segurança de todas as pessoas que estão no local. Temos pessoas que fazem turismo na região e que não conhecem bem toda esta área. A GNR tem feito um trabalho importantíssimo", revelou Elísio de Oliveira, comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

O responsável negou que exista descoordenação no terreno, mas admitiu que houve alguns constrangimentos no combate a este fogo. A proteção civil confirmou à TSF, após a conferência de imprensa, que os dois canadair do país estão avariados.

"As aeronaves canadair estiveram inoperacionais durante todo o dia. Muitas vezes o que pode parecer uma ação de descoordenação está relacionada com o reposicionamento de meios. Um conjunto de movimentações que nem sempre é fácil, ainda assim mantemos os 1146 operacionais e cinco meios aéreos. O avião que fazia todo o trabalho de coordenação e que nos transmitia imagens, devido à enorme nuvem, teve de se retirar por motivos de segurança porque estava a ser aspirada para o centro do incêndio", esclareceu o comandante.

Um dos mais de mil bombeiros que combatem o incêndio ficou ferido, com uma "queimadura nos membros inferiores". Durante as próximas horas, os meios disponíveis vão ser reposicionados na frente de incêndio e as autoridades contam também com a ajuda dos cidadãos, que tem sido "uma colaboração exemplar".