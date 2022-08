Canadair inoperacionais durante 17 dias, três bombeiros feridos com gravidade e outros destaques TSF

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Num dia marcado por mais incêndios em Portugal, foi notícia a inoperacionalidade de duas aeronaves Canadair, contratadas para o combate a incêndios durante 17 dias, desde 1 de julho, a que acrescem períodos de inatividade pontuais. O segundo comandante nacional da Proteção Civil, Miguel Cruz, confirmou que uma das aeronaves já regressou ao teatro das operações.

Na tarde desta quinta-feira, um carro dos bombeiros de Loures capotou, em Celorico da Beira, durante o combate ao incêndio e e fez três feridos graves e dois ligeiros. O incêndio que deflagrou no sábado, em Garrocho, no concelho da Covilhã, durante a manhã, ao concelho de Celorico da Beira.

Da Alemanha, chegou a opinião do chanceler, Olaf Scholz, que se manifestou a favor de um gasoduto que transporte gás a partir de Portugal através de Espanha e França para o resto da Europa. António Costa admitiu que "a Alemanha pode contar 100% com o empenho de Portugal para a construção do gasoduto".

A tarde ficou marcada pela publicação de uma carta de sete atletas olímpicos de judo, que acusaram o presidente da federação de "opressão". À TSF, o presidente da Federação Portuguesa de Judo atacou o Benfica e afirmou que só há problemas com atletas e treinadores dos encarnados e o presidente do Comité Olímpico de Portugal admitiu que, no pior cenário, Jorge Fernandes pode deixar o cargo ou os atletas saírem da federação.

O Governo sueco confirmou esta quinta-feira a extradição de um cidadão turco, a primeira desde que a Turquia aceitou suspender o veto à entrada da Suécia e Finlândia na NATO. Os países solicitaram a adesão à NATO em 18 de maio, na sequência da guerra na Ucrânia.

A TSF recomendou os leitores a reserve um tempo para olhar para o céu noturno. Uma das "maiores chuvas de meteoros do ano", as habituais Perseidas, vai ter o seu pico entre as noites de 12 e 13 de agosto (de sexta-feira para sábado), coincidindo com a fase de lua cheia.

Na Guerra da Ucrânia, foram registados novos ataques de artilharia que atingiram a central nuclear de Zaporizhzhia, ucranianos e russos a culparem-se mutuamente. A empresa ucraniana que opera a central afirmou que os russos acertaram cinco vezes perto de um depósito de material radioativo.

Após a descoberta de um vírus de origem animal, da família dos Henipavírus que foi encontrado em 35 pessoas nas províncias chinesas Shandong (leste) e Henan (centro), a DGS anunciou que está em articulação com as autoridades de saúde internacionais, aguardando mais informação da OMS sobre eventuais medidas a considerar.