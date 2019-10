Cancro é, de longe, a doença que mais preocupa os portugueses

O cancro do pulmão é o tipo de tumor que mais assusta os portugueses © Ana Ribeiro

O cancro é a doença que mais preocupa os portugueses e, entre os vários tumores, o mais temido é o cancro do pulmão. A conclusão é de um inquérito que será apresentado esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão (Pulmonale).

Os resultados revelam que para 86% dos portugueses o cancro é a doença que merece mais atenção. Muito longe seguem-se as doenças cardiológicas (33%), a diabetes (25%), a esclerose múltipla (14%) ou o Parkinson (11), para já não falar da artrite reumatoide (5%), gripe (3%), Alzheimer (3%) ou sida (2%), para citar apenas as doenças mais vezes referidas. A razão apontada é, sobretudo, a elevada mortalidade e a grande prevalência.

Pulmão e mama preocupam ainda mais

Dentro dos tumores que mais preocupam as pessoas, no topo surge o cancro do pulmão (24%, mais nos homens do que nas mulheres) e o cancro da mama (21%, mais nas mulheres do que nos homens). Mais distantes surgem os cancros no pâncreas e próstata (10%), intestino/cólon/colo-rectal (9%) e estômago (7%).

A presidente da Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão não fica surpreendida com os resultados deste estudo. Isabel Magalhães explica que muitos dos cancros do pulmão são detetados numa fase muito adiantada da doença e têm uma elevada taxa de mortalidade (a rondar os 80%).

Naturalmente, "é uma doença que assusta muito", refere Isabel Magalhães.

"A nossa população tem pouco conhecimento sobre os sintomas do cancro do pulmão e associa muitas vezes o agravar de sintomas como tosse persistente ou expetoração com sangue a um agravar dos sintomas do tabagismo, ignorando que podem ser sintomas deste tumor", explica.

Por ano, são diagnosticados em Portugal 5.200 casos de cancro do pulmão, morrendo, em média, 4.600 pessoas.