Remunerações, disciplina, previdência e a influência da Ordem dos Advogados foram temas para o frente a frente entre os candidatos a bastonário.

No debate, o atual bastonário defende mudanças na forma com funcionam as regras disciplinares da ordem. Menezes Leitão, o pretendente ao lugar de bastonário e presidente do conselho superior da ordem nos últimos dois mandatos, critica o bastonário por ter limitado a ação do órgão que tem a tutela disciplinar.

Durante o debate, Luís Menezes Leitão acusou Guilherme Figueiredo de estar a afastar a ordem dos advogados e de se isolar numa torre de marfim, prejudicando o prestígio da ordem.

Já o atual bastonário lembrou que Luís Menezes Leitão fez parte de listas adversárias na ordem e representa o passado.

Os dois candidatos entendem que há um problema de acesso ao direito em Portugal, mas mais do que os preços de contratar um advogado o problema está nas custas judiciais.

Sobre as remunerações dos advogados, Menezes Leitão diz que é pouco saudar a regulação dos pagamentos dos serviços prestados pelos advogados oficiosos. Já Guilherme Figueiredo lembrou a futura tabela de pagamentos aos advogados vai ter como base a proposta elaborada pela ordem.

Um dos temas mais quentes da campanha tem sido o funcionamento do sistema de previdência dos advogados, que é autónomo da Ordem e do regime geral da Segurança Social.

Guilherme Figueiredo acha que a Caixa de Previdência dos Advogados deve continuar, mas admite debater o futuro. Menezes Leitão diz que sem conhecer resultados de uma auditoria que pediu, e que ainda não foi feita, é prematura expressar opinião.

.O atual bastonário, Guilherme Figueiredo, foi o mais votado na primeira volta das eleições, há duas semanas, com mais de 6100 votos.

Luís Menezes Leitão, que repete a candidatura de há 12 anos, e que presidente do conselho superior da Ordem, foi o segundo mais votado, com mais de 4600 votos.

As eleições decorrem a partir de meia-noite, e até sexta-feira, por voto eletrónico. O vencedor será bastonário dos advogados até 2022.